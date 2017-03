14e Festival d'humour du Cap d'Agde: France Bleu Hérault partenaire

Du 19 au 26 Avril 2017 le 14e Festival d'Humour du Cap d'Agde se tient au Palais des Congrés avec France Bleu Hérault. Un festival où les artistes ne manquent pas d'humour !

Ecoutez France Bleu Hérault et gagnez vos places pour les spectacles du 14e Festival d'Humour du Cap d'Agde.

Ahmed Sylla

Mercredi 19 avril, à 20h30

Ahmed Sylla - France Bleu Hérault © Radio France - William Let

Peut-on rire avec son coeur ? C’est l’Ambitieuse question à laquelle Ahmed tente de répondre dans son nouveau spectacle ! A la manière d’un grand explorateur, et du haut de ses 24 ans, Ahmed sillonne son monde pour nous en livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt acides. Un récit d’Aventures "Avec un grand A" dont les rencontres et les situations pour le moins originales vous font "réfléchir de rire". Vous entrez dans l’univers d’un jeune homme qui réussit aussi bien à avoir la tête sur les épaules que dans les nuages. L’enfance, l’adolescence, la maturité, tout y passe pour notre plus grand plaisir. Dans un spectacle rythmé de folies où se mêlent autodérision, improvisation, poésie et finesse ; ce caméléon scénique au corps Atypique ne manque pas de vous Attendrir... « Avec un grand A ».

Après le mariage ... Les emmerdes

Jeudi 20 avril, à 20h30

Après le mariage ... Les Emmerdes © Radio France

Mariés depuis 10 ans, Patrick et Isabelle s’aiment mais ne le savent pas encore! Jusqu’au jour où... Lorsqu’ils se sont rencontrés, leurs petits défauts étaient charmants, leurs copains sympathiques et ces petites poignées d’amour tellement mignonnes... 10 ans plus tard, les défauts sont pesants, ils n’ont plus d’amis et les poignées d’amour sont devenues des bouées... Trop c’est trop ! Isabelle est une cocotte minute sur le point d’exploser. Elle décide alors de faire appel à un spécialiste des problèmes de couple très Rock’n roll qui va ouvrir le couvercle et lâcher le fauve... Patrick risque d’être au menu ce soir !

Manu Payet "Nouveau spectacle"

Vendredi 21 avril, à 20h30

Manu Payet - France Bleu Hérault © Radio France - Bestimage

Manu a fait la misère à son petit frère en lui faisant croire qu’il était d’une autre planète et qu’il avait des pouvoirs. Manu s’est fait surprendre par son père avec une fille à moitié nue dans sa chambre d’ado. Manu s’engueule. Manu est jaloux. Manu boit trop à l’anniversaire de son pote. Manu déteste aujourd’hui encore son prof d’espagnol de 4ème. Manu a un chien. Manu a sauvé son couple en démarrant une série télé.... Et Manu, enfin de retour, va tout raconter.

Olivier de Benoist

Samedi 22 avril, à 20h30

olivier de Benoist - France Bleu Hérault © Radio France

Dans son nouveau spectacle intitulé « 0 / 40 ans », Olivier de Benoist s’interroge sur ce qui l’intrigue le plus en ce moment : la crise de la quarantaine. Il a 40 ans et aucun symptôme d’une quelconque crise à l’horizon, ce n’est pas normal ! Il veut vivre comme les autres cette étape où l’homme rejette tout. Enfin… c’est ce qu’on lui a dit. Il va ainsi provoquer le destin et créer toutes les conditions et situations imaginables pour vivre une vraie crise, SA crise de la quarantaine. Lui qui a dit oui à tout jusqu’à présent va cette fois se rebeller et montrer le visage d’un nouvel homme.

Jeff Panacloc

Mercredi 26 avril, à 20h30

Jeff Panacloc - France Bleu Hérault © Radio France - P.E.Rastoin

Après une tournée triomphale de trois ans pour leur précédent spectacle « Jeff Panacloc perd le contrôle », un burn out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent ! Un retour voulu dans des salles plus intimistes afin de créer cette nouvelle histoire avec la complicité du public. Et qui dit nouvelle histoire dit de nouveaux personnages aussi déglingués les uns que les autres ! Jean-Marc supportera-t’il cette nouvelle cohabitation ? Jeff reprendra-t’il enfin le contrôle ? Peut-on s’appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ? Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau show en construction !