14ème édition du Festi'Roche de jeudi à dimanche.

Cette année le festival aura lieu du 13 au 16 Juin à la Halle des sports de Roche-la-Molière.

C'est en 2005 que l'association Festi'Roche a crée le festival « Chants Danses et Musiques du monde» de Roche la Molière.

Cette association composée de bénévoles passionnés met tout en place pour accueillir chaque année des artistes des 4 coins du monde et proposer un spectacle digne des plus grandes scènes pour le plus grand plaisir des spectateurs.

L'ouverture se fera jeudi soir.

Le festival sera animé par des groupes venant tous de pays différents :

Kazakhstan : SALTANAT Ensemble national.

Pérou : JALLMAY Alto folclor.

Russie : Ensemble d'état des cosaques de Volgograd.

Ile de Guam : "Inetnon Gefpa'go".

USA : Clog America de Salt Lake City dans l'Utah.

La France sera également représentée :

Fil'Harmonie du centre musical de Roche-la Molière.

"La Poulido de Gème" de Provence.

Le centre ville sera animé par des parades à travers le centre piétonnier et des animations du marché.

Un festival qui vous fera chanter et danser pendant 4 jours.

