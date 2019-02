14ème salon de l'habitat du Havre avec France Bleu Normandie

Passer du carrelage au parquet, profiter de son jardin, se renseigner sur les dernières tendances en matière de décoration et d’aménagement, venez retrouver les professionnels de l’Habitat pour ce 1er rendez-vous normand de l’année.

Du 1er au 3 Mars 2019, près d’une centaine d’exposants locaux et régionaux rassemblés sur 4500m² au sein du Carré des Docks, seront présents pour vous aider à choisir les bons matériaux, les bons équipements, les bons financements et les bons interlocuteurs.

Les tendances 2019:

La Construction de sa Maison

La rénovation de son Habitat

Le jardin

L’aménagement intérieur

Le financement

Les nouveautés du salon:

Le Marché aux plantes sur près de 100m², le visiteur pourra retrouver un producteur de bulbes et un spécialiste de la décoration végétale.

Ce dernier aura à cœur de prodiguer ses meilleurs conseils et offrira au public la possibilité d’acheter ses plantes, arbustes et végétaux en tout genre

INFOS PRATIQUES

Lieu: Carré des Docks, halls 2 et 3, Le Havre

Horaires

vendredi 1er mars et samedi 2 mars : 10 h - 19 h

Dimanche 3 mars : 10 h - 18

Tarif: 4 € (gratuit pour les moins de 16 ans).