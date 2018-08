Mardi 2 octobre, France Bleu Gironde vous propose une opération "recrutement" pour l'entreprise Bordelaise "Mr Tee Shirt". De 7h30 à 12h ? Composez le 05.57.81.20.48. Les créateurs de l'entreprise recherchent 15 profils.

CDD et peut-être CDI si entente ? France Bleu Gironde invite Mr Tee-Shirt à recruter ses futurs collaborateurs lors d'une matinée spéciale. Quelque soit votre situation actuelle, votre âge, votre profil, Mr tee-Shirt a forcément une place pour vous : une quinzaine de postes sont à pourvoir : préparation de commandes, impression de tee-shirt, emballage. De 7h30 à 12h, appelez le 05.57.81.20.48 pour un pré-entretien téléphonique avec Arnaud Péré - Co-fondateur & Président de l'entreprise bordelaise.

Créé en 2013 par les frères Arnaud et Vincent Péré accompagné de leur ami d’enfance Simon Cagna, Monsieurtshirt.com est une marque bordelaise de t-shirts à l’humour taquin. En l’espace de 5 ans, la marque a su séduire plus d’1 millions de clients via Internet et également grâce à sa 1ère boutique permanente au 137 rue Sainte Catherine. La startup, autofinancée depuis le 1er jour, embauche aujourd’hui 45 salariés dont 30 sur leur site de production de Lormont. C’est l’autre particularité de cette marque : produire en flux tendu ses t-shirts pour limiter la surproduction et offrir un produit de belle qualité.

Arnaud Péré - Co-fondateur & Président - Mr Tee-Shirt

