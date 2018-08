Voilà 15 ans que le succès de Légénd'Air ne cesse de croître ! Sur l'aérodrome de St Junien les passionnés d'avion se régalent chaque année gratuitement. Cette année le thème retenu est l' Armistice. France Bleu Limousin s'envolera avec vous pour deux jours de fête !

Toute une équipe de bénévoles travaille une année complète pour que, le deuxième week-end de septembre, nous puissions profiter de deux jours de fête aérienne sur l'aérodrome Maryse Bastié de St Junien en Haute-Vienne !

France Bleu Limousin sera en direct de l'Aérodrome Samedi 8 septembre de 9h à 12h30

D'un simple barbecue entre amis au grand meeting aérien !

Pour faire vivre l'aérodrome de St Junien il fallait trouver une idée. L'idée lumineuse a traversé l'esprit de deux passionnés d'aviation qui ont organisé un barbecue sur le site entre amis fous des airs. Puis, le rendez-vous amical début septembre a grandi jusqu'a devenir le meeting le plus important de la région. Légend'air est donc né il y a 15 ans, et, au fil des ans, l'aérodrome de St Junien accueille de plus en plus de monde. Au total pas moins de 20 000 personnes viennent admirer les engins volants de toutes époques, assister aux nombreuses démonstrations de vols et s'arrêtent aux différents stands pour y découvrir la passion des airs sous toutes ses formes.

Un plateau avions 14 / 18

Parmi les avions présentés lors de ces deux jours, l'incontournable Broussart prêté par l'association Les Ailes Limousines.

Le fameux Broussard présent sur l'Aérodrome de St Junien les 8 et 9 septembre - ©Legend'air

Tout le parc avion sera ouvert au public. Les curieux pourront également questionner les pilotes présents . Au total, 31 appareils dont un hélico . Pour le plaisir, 24 appareils vont voler sur quinze créneaux de démonstration en vol !!

Avions présents à Legend'Air : En haut le Breguet XIV / Bas gauche : le Nieuport 17 et à droite : le Fokker E-III - ©Legend'air

Une prairie pleine de surprises !

Tous les ans, l'équipe de Légend'Air propose un thème. Cette année ils ont choisi " l'Armistice". La prairie offrira aux visiteurs 70 véhicules automobiles anciens posés par l'amicale des mécaniques anciennes, deux clubs motos , un club sidecar, un atelier de restauration et bien sur vous verrez un campement de poilus avec 20 figurants et des tentes.

L'aérodrome Maryse Bastié de St Junien abrite Légend'Air depuis 15 ans - ©Legend'air

Un hangar de curiosités

Le hangar des aviateurs est, comme tous les ans, réservé aux auteurs et peintres de l'aviation mais aussi à l'armée. De nombreux stands seront mis en place dont ceux de l'Armée de l’air, l'Armée de Terre, la Marine, la gendarmerie ou encore les parachutistes. Le Conservatoire Aéronautique du Limousin sera également présent et bien sûre les peintres de l’air. Cette année, une association de radio amateurs de la sécurité civile fera des démonstrations de balises de détresse aviation et la réalité virtuelle s'invite avec la possibilité d’essayer les casques.

Hommage à Alain Fradet

Celui qui fut président du Conservatoire Aéronautique du Limousin et cheville ouvrière de Légend’Air, est décédé au mois de janvier. Il aura, en tant que peintre de l'air, signé toutes les belles affiches de Légend'Air. C'est d'ailleurs Alain qui réalisa celle de cette année. Les bénévoles et pilotes lui rendront hommage lors du meeting avec une démonstration en vol. La Mairie de St Junien n'oublie pas cette figure de "légende" et organise, pour lui rendre hommage, une très belle exposition .

Alain Fradet - ©Ville de St Junien FB

Une exposition qui témoigne de l’amitié qui unissait la ville de Saint-Junien et Alain Fradet. / Mairie de St Junien

" Voyage dans l'arc en ciel d'Alain Fradet " Exposition à voir à partir du 4 septembre, place Auguste Roche à St Junien.

Légend'Air, 15 ans de meeting aérien à St Junien. - ©Legend'air

Légend'Air, grand meeting aérien gratuit ouvert Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h.