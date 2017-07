16ème édition du Festival Les Nuits Secrètes !

Du 28 au 30 Juillet, le festival musical Les Nuits Secrètes revient illuminer la région. Cette saison est placée sous le signe du partage et de rencontres fortuites. Cet été, il y aura des secrets à partager, des surprises et de la nouveauté !

J - 1 avant l'ouverture de la seizième édition du Festival. Depuis 16 ans maintenant, Les Nuits Secrètes investissent Aulnoye Aymeries (Haut-de-France) durant 3 jours, pour notre plus grand bonheur. Créativité, convivialité et audace, sont les maitres mots de cet été ! Venez découvrir une programmation musicale excitante : Camille, Chinese Man, Julien Doré, $-Crew et bien d'autres .. Fan d'électro, de rap, de pop ou indie, chacun y trouvera son bonheur.

On me chuchote que fin Juillet, tous les oiseaux de nuit se sont donnés rendez - vous à Aulnoye Aymeries pour faire la noce mais chut .... Il paraît que c'est un secret.

Il ne reste plus beaucoup de places, prenez vite la vôtre ! (http://www.weezevent.com/les-nuits-secretes-2017)

Pour plus d'informations, rendez vous sur le site internet (www.lesnuitssecretes.com)