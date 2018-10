France Bleu Orléans vous invite au 16ème Salon de Train Miniature International au parc expo d’Orléans les 10 et 11 novembre .

Encore une édition basée sur un choix très diversifié des réalisations, des échelles et des thèmes....avec la présence de nombreux professionnels pour vous aider à réaliser vos rêves de modélistes...ou pour le simple plaisir des yeux...

Sur 6000 m² vous y découvrirez venant de France mais aussi de Belgique, Allemagne et Italie plus de 70 réseaux , plus de 60 professionnels et artisans, une bourse d'échange, un train à vapeur en extérieur sous réserve des conditions climatiques ainsi qu'une restauration sur place.

Horaires : le Samedi de 10h à 19h, le Dimanche de 10h à 18h.