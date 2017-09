17 septembre : l'Envol des Anges au Chambon-Feugerolles avec France Bleu

L'association Anges des Eaux-Vives organise la 6e édition de l'Envol des Anges au parc de La Pouratte au Chambon-Feugerolles avec France Bleu. Spectacle, animation et rando au programme du dimanche 17 septembre.

Une journée de spectacle et d'animations

À partir 13h45, le Parc de La Pouratte du Chambon-Feugerolles accueille les Zurkos, des échassiers musiciens et la Fanfare des Pavés.

Des animations maquillages pour les enfants, de la magie, de la promenade en poneys, des jeux de kermesse, et lâché de ballons.

Rando le matin

Avant les festivités, un petit effort le matin avec des randonnées le matin entre 8h et 12h depuis le Stade de La Pouratte. Des circuits pédestres de 10 et 16 km et un circuit de 6km ouvert au joelette

Affiche des randonnées au Chambon-Feugerolles

Plus d'infos sur le site de l'association Anges des Eaux Vives.