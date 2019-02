Festival de spectacles Scènes au Bar avec France Bleu Lorraine

C'est déjà la 18ème édition pour le Festival Scènes au Bar qui, chaque année, vient allumer les cafés de la Vallée de la Fensch du 12 au 16 mars. Musique, spectacles en tout genre, seul.e en scène et même magie et clown : tous les goûts seront bien servis !

La tournée des bars

Événement culturel désormais incontournable de la région, le Festival "Scènes au Bar" est de retour du 12 au 16 mars prochain pour une 18ème édition, toujours organisé par l'association Polar sur la Ville.

Mesdames, messieurs avec Scènes au Bar, vous avez devant vous un Festival fait main, 100% bénévole, joyeusement organisé et drôlement fier d’avoir 18 piges. Bah oui, 18 ans que ça dure. De la Vallée à la Fensch à Thionville en passant par le Pays-haut, ce festival a grandi, nourri par vos rires, vos larmes, vos applaudissements. Et c’est toujours le même but que nous poursuivons : divertir, émouvoir, rassembler. Un grand verre de culture servi dans des petits bars, ça rafraichit bien l’esprit.

Soirée inaugurale du Festival Scènes au Bar : le mardi 12 mars 2019 à 20h30, Wok'n'Woll, le violoniste Kordian Heretynski et le pianiste Pierre-Damien Fitzner.

Le violoniste Kordian Heretynski et le pianiste Pierre-Damien Fitzner

Le programme des spectacles présentés est à retrouver sur le site de l'association Polar sur la ville.

Alors, un bon conseil : prenez une bonne rasade de cette programmation 2019. Elle a été mûrie pendant 11 mois pour donner toute sa saveur du 9 au 16 mars. Goûtez-la et, surtout, faites-en profiter vos amis, vos collègues, vos voisins de palier, vos voisines de TER. Y en a pour tous et tous les goûts. Car en 18 ans, on a pris le temps de peaufiner notre recette. Et on vous en sert 19 doses, dans 12 communes différentes cette année. Pourvu que ça dure, non ?