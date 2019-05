17ème Eurofoulée d'Andrézieux Bouthéon ce samedi 18 mai 2019 à partir de 15h15

Andrézieux-Bouthéon - Eurofoulée - Samedi 18 mai 2019 organisée par le FAC Athlétisme Au Pôle de Loisirs des Bords de Loire

Il y aura des courses jeunes à 15 h 15 et 15 h 30 suivi d'une course de 5 km à partir de minimes à 16 h et ensuite la course de 10 km à partir de cadets classante et qualificative aux championnats de France grâce au LABEL régional F F A à 17 h.

Remise des récompenses programmée à partir de 18h

Un cadeau sera remis aux 300 premiers inscrits avec une priorité pour ceux qui se seront inscrits en ligne au tarif de 7 € pour le 5 km et 12 € pour le 10 km, sans frais supplémentaires.

INSCRIPTIONS LIMITÉES A 500 COUREURS. CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE LE VENDREDI 17 MAI 2019 A MINUIT. La licence ou le certificat médical doivent être téléchargés sur le site en même temps que l'inscription.

