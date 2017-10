18 ème Fête du ventre à Rouen avec France Bleu Normandie

Célébrée dans les années 30, la Fête du ventre et de la Gastronomie normande de Rouen est devenue un des rendez-vous incontournable de la région grâce à l’association ROUEN CONQUÉRANT qui l’a remise au goût du jour

Autour de 150 producteurs, la Fête du ventre et de la Gastronomie normande réunit chaque année, artisans et chefs rouennais qui n’ont qu’une seule et même envie : faire partager leur passion pour la gastronomie.

Fête du ventre à Rouen

Photo: Philippe Despéghel

Comme chaque année, de nombreuses animations seront proposées sur ces deux jours! Animations culinaires avec l'Association Pomologique de Haute-Normandie, Nicolas Pinel, l'AOP Laitières de Normandie et les producteurs de la Côte d'Albâtre. Sans oublier le stand des restaurateurs qui proposera des recettes de grands chefs.

Comme en 2016, grâce à GRDF, des démonstrations culinaires auront aussi lieu Place de la Pucelle avec notamment, l'émission de France Bleu Normandie , "le grand agenda du week-end" en direct de 10h à 12h30 samedi 14 octobre et le dimanche 15 octobre, la participation d'un grand chef: Rodolphe Pottier, jeune chef rouennais nouvellement étoilé!

Animations culturelles également avec la présence de la troupe Jeux d'Rôles et la présence de nombreuses fanfares .

Fête du ventre à Rouen - les fanfares

Photo: Philippe Despéghel

Enfin pour la huitième année consécutive, des photographes normands exposeront leurs œuvres à l'Hotel de Bourgtheroulde, 15 place de la Pucelle à Rouen et participeront à notre concours annuel des photographes. L'entrée du Salon est libre.

CONCOURS DE TARTE AUX POMMES REVISITEE:

Samedi 14 octobre de 9h à 11h, finale du Concours de la tarte aux pommes revisitée, organisé par les Vitrines de Rouen et ses partenaires. Rendez-vous à midi pour la remise des prix à l’Hôtel de Bourgtheroulde.