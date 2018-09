Collectionneurs ou passionnés de minéraux et de fossiles

L’association Culture et Loisirs Saint-Pierrais organise sa 18e bourse de minéraux et fossiles, salle des Pommiers, les 8 et 9 septembre prochain.

Une vingtaine d’exposants exposent et vendent des minéraux et fossiles du monde entier .

Un atelier dégagement de fossiles est proposé pour les enfants (accompagnés de leurs parents) samedi 8/09 de 15h à 17h et le dimanche 9/09 de 11h à 12h et de 14h à 16h

Restauration sur place.

Tous renseignements au 06 67 57 06 81 ou 02 35 29 24 89