Les 2é journées impériales à Nice ont lieu vendredi et samedi 19 et 20 octobre 2018

Les 19 et 20 octobre 2018 à Nice, venez assister à des projections-débats, tables rondes, lectures, spectacles et concerts lors de deux journées sur le thème "Les Empires français et la Méditerranée".

Nice est une ville impériale, au regard de l'Histoire. C'est à Nice que Bonaparte a pris son envol. Nice étape avant les victoires qui ont construit sa légende. Le destin a aussi voulu qu'un autre Napoléon rattache Nice et son comté à la France.

Ces secondes journées Impériales, animées par d'éminents historiens et spécialistes de cette période sont l'occasion de se passionner pour l'Histoire en général et pour les épisodes glorieux de notre passé.

Nice a rejoint l'an dernier le réseau des Villes Impériales aux côtés de Rueil-Malmaison, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Cloud et bien d'autres.

Tout le programme est disponible ici