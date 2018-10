Un festival d'automne itinérant dans 6 villages pour 8 spectacles entre le 31 octobre et le 31 novembre : Concerts, théâtre, humour à Lafare, Rasteau, Savoillans, Séguret, Vaison-la-Romaine et Villedieu.

AU PROGRAMME :

>Mercredi 31/10 au Claep de Rasteau à 20h30 : DES FOURMIS DANS LES MAINS – Chanson française. 14€

>Samedi 3/11 à l'Espace Culturel de Vaison-la-Romaine à 20h30 : ELECTRO DELUXE en concert – Jazz funk hip hop. 20 € (Prévente Librairie Montfort/Vaison 18€)

>Vendredi 9/11 à Savoillans à 20h : Repas spectacle JOE SATURE et ses Joyeux osselets – Burlesque. 12€ Le spectacle seul – Repas spectacle : 22€

>Samedi 10/11 à la salle des fêtes de Séguret à 20h30 : WALLY – Déstructuré ! - Chansonnier humoriste. 15€

>Vendredi 16/11 à la salle des fête de Villedieu à 20h30 : concert CONJUNTO JALEO – Musique cubaine. 13€

>Samedi 17/11 à la Salle des fêtes de Lafare à 21h : Concert THE MESSAGE – Tribute to The POLICE. 13€ - Restauration au Bistro de Pays : 04 90 28 19 44

>Vendredi 23/11 au Village Vacances de Vaison-la-Romaine à 20h30 : FIN DE PARTIE (S. Beckett) – Théâtre - Trac de Beaumes de Venise. 14€

>Vendredi 30/11 au Claep de Rasteau à 20h30 : Concert DU BARTÀS – world music. 14€

Réservations au 04 90 46 99 57

www.apreslesvendanges.com

