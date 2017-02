19ème Salon du Livre de Bondues

Le monde littéraire se prépare pour le 19ème Salon du Livres de Bondues les 18 et 19 mars prochains. Le salon propose aux lecteurs de rencontrer des auteurs, des éditeurs et des libraires.

Le Salon du Livre de Bondues offre l’opportunité à des milliers de lecteurs de l’eurorégion de rencontrer des auteurs, des éditeurs et divers acteurs du monde littéraire, d’échanger de manière privilégiée avec les auteurs lors de forums et de séances de dédicaces.

Un programme dense et varié : dédicaces, forums, dîner littéraire, concours, expositions, conférences, ateliers, contes et spectacles pour enfants, apéritifs et goûters littéraires et cette année un espace réservé à la jeunesse et un autre aux BD et mangas.

Amélie ANTOINE,

François CÉRÉSA,

Annie DEGROOTE,

Grégoire DELACOURT,

Bernard de LA VILLARDIÈRE,

Babette de ROZIÈRES,

Evelyne DRESS,

Carole FIVES,

Éric FOUASSIER,

Franz-Olivier GIESBERT (Invité d’honneur du Salon),

Jean-Michel GUENASSIA,

Axel KAHN,

Sarah MAEGHT,

Bruno MASURE,

Marie MODIANO,

Michel NEYRET,

Cassandra O’DONNELL,

Bertrand PUARD,

Michel QUINT,

Claude SERILLON,

Plus de 200 auteurs régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu’une soixantaine d’éditeurs, libraires et exposants sont attendus !

Infos plus ICI

Infos plus ICI