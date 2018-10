Découvrez l'envers du décor au cinéma grâce au festival des villes soeurs

Les métiers du costume, de la coiffure et du maquillage dans le domaine du cinéma ont toujours suscité l’intérêt du public, tant ils contribuent à émerveiller ce dernier. Pourtant ces métiers ne sont que très rarement mis en avant dans les festivals de cinéma, alors qu’ils occupent une place importante à la fois dans la direction artistique d’un film et également au sein de l’industrie cinématographique de manière plus large.

Voilà pourquoi il semble important, aujourd’hui plus que jamais, de mettre à l’honneur les métiers d’arts et les "petites mains" qui participent à la magie du cinéma. Et quel plus bel écrin pour accueillir cette manifestation que les Villes Sœurs: Mers les bains / Le Tréport / Eu.

Autour du festival:

Exposition Co-Stars du 3 au 14 octobre

Cette exposition, abritée par le manoir de Briançon (Criel-sur-Mer), vous permettra de découvrir les costumes de films célèbres tel que La Reine Margot ou encore Un long dimanche de fiançailles. Cette exposition accueillera également des portraits de célébrités en costumes, immortalisés par Cédric Tanguy.

Défilé des villas samedi 6 octobre à 22h

Ce défilé pendra place dans le décor sans pareil des villas Belle-époque de Mers-les-Bains. Alors rendez-vous sur le front de mer devant les villas n°71 à 75 de l'esplanade du Général Leclerc, Mers-les-Bains.

Transformez-vous

Tous les jours durant le festival, venez à la rencontre des élèves de l'école de coiffeurs et posticheurs du lycée Albert Pourrière pour profiter de conseils professionnels et pourquoi en profiter pour vous réinventer.

Lieux : Points accueils (place Guillaume le Conquérant, esplanade de Mers-les-Bains, plage du Tréport)

Dates et horaires : du jeudi 4 au dimanche 7 octobre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.

Tarifs : Consultation et coupe 10 euros

Exposition Makeup du 3 au 14 octobre

MÉDIATHÈQUE DE MERS-LES-BAINS

L' exposition "BODY & FACE ART" regroupe un ensemble de photographies issues des travaux d'étudiants de la Make up For Ever Academy de Paris sur le thème du body et du face painting

Exposition Musée louis Philippe du 3 au 14 octobre

Dans l'écrin exceptionnel du château d'Eu, venez admirer des costumes de cinéma issus de la collection du Vestiaire Paris, costumes ayant été conçus pour des rôles de stars (Jean Rochefort, Vincent Cassel, Dustin Hoffman, Uma Thurman, Milla Jovovich...).

Le jury, les films , les prix ...tout savoir sur le festival du film des villes soeurs