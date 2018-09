Pour la première fois, Bliiida accueille un forum de l'emploi spécialisé dans l'industrie automobile vendredi 21 septembre prochain. Toute la journée, job-dating, conseils, démonstrations aux côtés des entreprises qui recrutent dans ce secteur.

Les défis de l'automobile et de la mobilité n'ont jamais été aussi forts qu'aujourd'hui : transition énergétique, véhicule autonome et connecté, digitalisation des usines...

Notre région n'est pas en reste en la matière mais a besoin de talents pour concevoir et produire les mobilités et les usines de demain.

Une grande première !

Organisé par l'Association Régionale de L'industrie Automobile de Lorraine, un grand forum de l'emploi de l'Industrie automobile se déroulera à TCRM Blida de Metz vendredi 21 septembre.

Forum de l'Emploi des Métiers de l'industrie automobile

Ce forum permettra d’informer et de conseiller les candidat.e.s dans leur recherche d’emploi et les entreprises dans leurs projets de recrutement et de fidélisation des candidats.

Recrutement, animations et conseils au programme

Le premier Forum de l'emploi spécialisé dans l'industrie automobile sera organisé autour de différents espaces :

Job-dating avec les entreprises qui exposeront leurs activités, savoir-faire et besoins de recrutement

qui exposeront leurs activités, savoir-faire et besoins de recrutement Conseils donnés par les principaux acteurs de l'emploi, la formation et le recrutement

par les principaux acteurs de l'emploi, la formation et le recrutement Démonstrations et témoignages avec des animations autour de la présentation de métiers, des innovations dans la filière ou de données économiques et conjoncturelles

avec des animations autour de la présentation de métiers, des innovations dans la filière ou de données économiques et conjoncturelles Convivialité autour d'un espace restauration

Forum emploi (photo d'illustration) © Getty - ©gerenme

Une plateforme en ligne est à disposition, dès maintenant, des entreprises et des candidat.e.s pour déposer des offres et s'inscrire à l'événement.