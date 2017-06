La fête de la musique et le 1er Salon du Livre de Musique à Limoges avec France Bleu Limousin

Rock, jazz, pop, chanson française, reggae, rap, musique classique...pour la 1ère fois, un salon du livre exclusivement dédié à la musique aura lieu dans le Jardin de l’Évêché à Limoges. France Bleu Limousin sera là pour vous en parler !

Le Service Culturel de l’Université de Limoges invite, pour fêter la Musique le 21 Juin , 20 auteurs, journalistes ou chroniqueurs spécialisés et critiques musicaux pour que vive la Musique à travers les mots. Présents au Jardin de l’Évêché à Limoges, ils dédicaceront leurs livres et animeront des discussions. Tous les styles et tous les genres.pour nous raconter la musique avec passion !

Le salon du livre de musique a vocation de présenter tout ce qui a été publié, vient d’être publié ou va l’être sur les musiques, chansons, interprètes, compositeurs… Du jazz au classique, du baroque au contemporain, du rock à la variété française, de la pop à la variété internationale… du roman à la bande dessinée, de la biographie à l'essai, de la partition aux ouvrages spécialisés sur les instruments de musique, des collections sur les musiques du monde ou sur les esthétiques musicales aux ouvrages grand public, sans oublier tout ce qui est paru et à paraître pour la jeunesse.

Présence des auteurs pour tous styles de musiques à rencontrer lors de ce 1er Salon du Livre de Musique de Limoges le 21 juin

Toute une journée pour des dédicaces, lectures accompagnées, entretiens et belles rencontres. Un nombre considérable d’ouvrages qui parlent de musique, d’œuvres et de musiciens, toutes musiques confondues : classique, pop, rock, jazz, de variété… seront proposés à la consultation par la librairie Anecdotes de Limoges. Des auteurs seront invités pour que le partage de la musique soit au cœur de conversations et d’échanges passionnants.

Les passionnés de Musique seront présent le 21 juin au Jardin de l'Évêché de Limoges

Michel Leeb parrain de ce salon et coup de projecteur sur le Jazz à Limoges

Le Jazz à Limoges c'est l'histoire du Hot Club et de la collection incroyable que Jean-Marie Masse son fondateur. Propriétaire de 15.000 disques environ et de milliers de documents, Jean-Marie Masse a légué son fonds quelques mois avant sa mort à la Ville de Limoges (Oct 2015). Une collection qui a fasciné et intéressé Michel Leeb lors de sa dernière venue à Limoges. Les deux hommes s'étaient rencontrés il y a quelques années pour partager leur passion "jazzy". La mémoire du Jazz à Limoges raconté par Claude-Alain Christophe du Hot Club présent à ce salon.

histoire et passion du jazz pour ce 1er salon du livre de musique avec le Hot Club de Limoges et Michel Leeb

Le comédien amoureux du jazz viendra présenter son livre "Jazzick" pour ceux qui aiment le Jazz ! Des photos et des textes bien choisis.

France bleu Limousin en direct pour vivre la musique avec vous !

1er Salon du Livre de Musique de Limoges organisé par L'Université de Limoges - ©Salon du Livre de musique FB

Nous serons installés Mercredi 21 Juin au Jardin de L’Évêché à Limoges de 16h à 19h, avec quelques auteurs invités pour ce salon et les amoureux des notes. Ceux qui font vivre encore et encore l'histoire de la musique et de ses grands noms

Ce 1er salon du Livre de Musique est organisé par le Service Culturel de l'Université de Limoges et les étudiants des filières d'Enseignement et de Recherche Master Édition, Licence 3 Métiers du livre documentation et Bibliothèques, Association Littérature, IUT GEA, en collaboration avec la Ville de Limoges. Un évènement "Lire à Limoges" soutenu par la Fondation Partenariale de l'Université et de nombreux partenaires.