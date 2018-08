Logo course garçons de café de Rouen

Pour participer, inscrivez vous avant le 10 septembre 2018.

La Course des Garçons de Café de Rouen est organisée par les vitrines de Rouen avec France bleu Normandie. Vous êtes un(e) serveur(se) travaillant dans un café, bar, hôtel ou restaurant de Seine-Maritime? Venez relever relever le défi de la Course des Garçons de Café de Roouen le samedi 15 septembre 2018 à 18h30. Un parcours chronometré de 1000 mètres dans le quartier Vieux-Marché avec un plateau garni de verres, tasses et bouteille. Les trois premiers représenteront Rouen lors de la finale nationale le 22 septembre à Limoges.

Inscrivez-vous en ligne