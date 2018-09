Du 24 au 30 septembre, c'est la 1ère semaine des traditions gasconnes sur France Bleu Gascogne. Reportages, invités, sport et musique, (re)découvrez pendant 7 jours tout ce qui fait notre identité dans le Sud-Ouest, avec plusieurs émissions en direct.

Vendredi 28 septembre, rugby avec Soyaux Angoulême / Stade Montois en direct à 20h.

Un premier bloc compliqué pour le Stade Montois © Radio France - Olivier Uguen

Samedi 29 septembre, une matinée de folie vous attend !

France Bleu Gascogne vous donne rendez-vous en direct de la foire d’ Ousse -Suzan de 7h à midi.

Ousse Suzan © Radio France - Bernard Tessier

Jérôme Destruhaut et Tomasz Ryba vont jardiner sur place avec notre chroniqueuse Régine Carrère. Puis En fin de matinée, nous cuisinerons sur plancha avec Jean-Jacques Loubère. Le chanteur David Olaïzola fera partie de nos invités ainsi que la troupe qui participe aux Fêtes des Traditions Landaises les 29 et 30 septembre à Rion des Landes.

Jérôme Destruhaut, MC Gardey, JJ Loubère à Ousse Suzan © Radio France - Bernard Tessier

Rendez-vous aussi samedi midi avec l’émission Callejon de Pierre-Albert Blain.

Et la course landaise ? Ne manquez pas dimanche 30 septembre la retransmission de la 63è édition du championnat de France des écarteurs et sauteurs depuis les arènes d'Aire sur Adour à 14h30 avec les commentaires de Jean Barrère, dit Lou Jan de Buros !