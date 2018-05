La Tall Ships Regatta débarque à l'occasion du 20ème anniversaire de Bordeaux Fête le Vin ! A cette occasion France Bleu Gironde met en place un dispositif exceptionnel : 50 heures de direct du jeudi 14 juin 14h au lundi 18 juin 13h.

Pour célébrer ses 20 ans, Bordeaux Fête le Vin voit grand et accueille pour la première fois l'arrivée de la Tall Ships Regatta !

A anniversaire exceptionnel, dispositif exceptionnel, France Bleu Gironde se mobilise. Au programme : 4 jours d'émissions en direct des quais pour suivre l'événement au plus près et vous informer de toutes les initiatives prises pour que ce rendez-vous rime avec enchantement. Isabelle Wagner, Marie-Corinne Cailleteau, Nicolas Fauveau, Philippe Vigier, Dominique Bourdot : vos animateurs font la fête avec vous. Marinières pour tous !

De Mehalah (10,4m), le plus petit de ces géants, au plus imposant, Kruzenshtern (114,5m) en passant par l'Etoile du Roy ou encore l'Hermione, le spectacle promet d'être beau. Et si vous êtes plus terre à terre, pas de panique ! De nombreux stands et des démonstrations se tiendront sur les quais, le tout accompagné d'un verre de vin pour les amateurs.

De gauche à droite : le Kruzenshtern, le Belem, le Morgenstern, le Belem © Getty

Avec les grands voiliers en toile de fond, vous pourrez déguster des vins de toute la Nouvelle-Aquitaine grâce au Pass Dégustation vous aurez ainsi accès aux 11 pavillons et plus d'une vingtaine d'appellations, parmi lesquelles de nombreux vins Bio. Vous hésitez encore pour le menu de samedi soir ? Là aussi, le choix est large ! Burger vigneron du "French Yorker", spécialités créoles de "La Marmite", saveurs du Bassin au "Chai Thonthon", tapas... tout est possible. Et pour une soirée encore plus grandiose, optez pour les Deck Parties ! Embarquez à bord de la caravelle Vera Cruz, du Morgenster ou de l’Étoile du Roy et profitez d'une visite du bateau, d'une dégustation et du feu d'artifice... les pieds dans l'eau (ou presque) !

Et pour sublimer ces 4 jours de fête, assistez chaque soir à un spectacle pyrotechnique majestueux, "Les Feux du Dragon", créé par le Groupe F. Chaque spectacle débutera par une parade du dragon crachant des flammes sur la Garonne, et sera suivi d'un feu d'artifice. Avis aux amateurs !

France Bleu Gironde sur le pont pour vous faire vivre les 20 ans de Bordeaux Fête le Vin.