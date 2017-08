200 places à gagner pour le film Ôtez-moi d'un doute

Avec Cécile de France et François Damiens, Ôtez-moi d'un doute pourrait bien être le feel-good movie à ne pas manquer en ce mois de septembre. France Bleu vous offre 200 places pour être parmi les premiers à le découvrir !

L'histoire

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père.Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…

un film de Carine Tardieu avec Cécile de France, François Damiens, Guy Marchand, André Wilms