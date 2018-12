2019, année Gustave Courbet, découvrez ses tableaux emblématiques

A l'occasion du bicentenaire de la naissance du célèbre peintre franc-comtois Gustave Courbet, France Bleu Besançon vous propose de découvrir, en audio-description, les 10 tableaux les plus emblématiques de l'artiste.

Ornans, France

Le Doubs célèbre son enfant du pays en 2019. Gustave Courbet, peintre célèbre, est né le 10 juin 1819 à Ornans et a grandi dans une ferme à Flagey. Le Musée Courbet installé dans l'atelier du peintre à Ornans, vous invite tout au long de cette année à découvrir l’univers du peintre ornanais. À côté des traditionnelles et incontournables expositions, tout un programme culturel a été mis en place par les équipes du Département du Doubs.

Les 10 oeuvres phares de Gustave Courbet en audio-description

Pour la première fois, France Bleu vous fait entendre de la peinture à la radio.

Ecoutez l'audiodescription d'Elisabeth Martin Chabot, l'émotion de Jean Pétrement (metteur en scène et auteur de "Proudhon modèle Courbet") et les commentaires de Frédérique Thomas-Maurin, conservatrice du Musée Courbet. Le tout sélectionné et mixé par Pol LAURENT.

Autoportrait au chien noir

Gustave Coubet - L'autoportrait au chien noir

L'Après-dinée à Ornans

Gustave Courbet - L'après dinée à Ornans

Un enterrement à Ornans

Gustave Courbet - Un enterrement à Ornans - Wiki

Les paysans de Flagey revenant de la foire

Gustave Courbet - Les paysans de Flagey revant de la foire - Wiki

Les casseurs de Pierre

Gustave Courbet - Les casseurs de pierre - Wiki

La suite bientôt...

Parmi les événements du bicentenaire Courbet qui auront une visibilité nationale :

La présence de l’artiste chinois Yan Peï-Ming, que l’on retrouvera à l’occasion d’une exposition « face à Courbet » du 10 juin au 30 septembre 2019 au musée d’Ornans.

Du 15 février au 29 avril, l’exposition Courbet Dessinateur reviendra sur un aspect méconnu du travail de l’artiste, à travers des dessins issus de collections privées.

Courbet autrement est un colloque qui, les 27, 28 et 29 juin 2019, présentera des travaux de jeunes chercheurs sur la carrière de Gustave Courbet.

On pourra également écouter un concert de L’Orchestre des Nations dirigé par Jordi Savall, en résidence depuis trois ans à la Saline royale d’Arc-et-Senans.

plusieurs dizaines de projets artistiques, scientifiques, culturels, sportifs et festifs à découvrir au fil des mois.

Le programme complet de l'année Courbet à retrouver sur les sites du Musée d'Ornans ou du département du Doubs.