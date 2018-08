Il y a vingt ans, l’Académie Bach présentait sa première série de concerts à l’occasion de l’inauguration du nouvel orgue de l’église d’Arques-la-Bataille, depuis c'est un festival qui est attendu chaque année.

Le programme du festival:

Mardi 21 août 20h - Église de Varengeville-sur-Mer

Scaramanzia

Ensemble Kapsberger

Mardi 21 août 22h - Église d'Hautot-sur-Mer

La Pazza Venuta da Napoli

Les Kapsber'girls

Mercredi 22 août 11h - Église St Rémy de Dieppe

François Couperin : Messe à l’usage ordinaire des Paroisses

Jean-Luc Ho

Mercredi 22 août 20h - Église d’Arques-la-Bataille

François Couperin : Messe propre pour les Convents de Religieux et de Religieuses

Jean-Luc Ho et Les Meslanges

Mercredi 22 août 22h - Église d’Arques-la-Bataille

What is our life ? music for private use

Le Concert des Planètes

Jeudi 23 août 11h - Église d’Arques-la-Bataille

Bach, des rives de la Baltique à Leipzig

Frédéric Desenclos

Jeudi 23 août 19h30 - Église d’Offranville

Guillaume de Machaut : Le Voir-Dit

La Dolçe Sere

Jeudi 23 août 22h - Espace Guy de Maupassant - Offranville

From Baroque to Jazz

Ensemble Jambaroque

Vendredi 24 août 11h - Église de Lammerville

Un orgue de salon sous Louis XV

Benjamin Alard

Vendredi 24 août 16h - Espace Théodore Monod - Dieppe

Spectacle du stage de Théâtre Baroque

Vendredi 24 août 17h30 - Temple de Dieppe

Concert du stage « chanter à un par voix »

Vendredi 24 août 20h - Église d’Arques-la-Bataille

De Profundis, du Grégorien à Arvo Pärt

Les Chantres de Paris

Vendredi 24 août 22h - Église d’Arques-la-Bataille

Brahms : quatuors avec piano

L’Armée des Romantiques

Samedi 25 août 11h - Église d’Arques-la-Bataille

Bach, Chorals Schübler et pièces libres

Benjamin Alard

Samedi 25 août 16h - Église d’Arques-la-Bataille

Concert du stage de chant choral

Samedi 25 août 21h - Église d’Arques-la-Bataille

Zuguambé : musique du monastère de Santa Cruz de Coimbra

Capella Sanctae Crucis

Tarif 20€ sauf samedi 25 août 25€

