Avec 30000 espèces recensées, les orchidées forment le plus grande famille du monde végétal.

Pendant 4 jours, dans l'Eure au Château de Vascoeuil, vous allez pouvoir découvrir des fleurs étranges, précieuses, ni fragiles, ni éphémères, les orchidées enchanteront vos intérieurs pendant de longues semaines avec un minimum de soins.

Des producteurs Français, Belges et Italiens présenteront des centaines de plantes à l'intérieur du château.

A l'extérieur, un spécialiste des bulbes et David Philippe présentera lui ses Tillandsias "filles de l'air".

La Magie des orchidées se sont aussi des ateliers:

- Atelier conseil et soins tous les matins de 10h30 à 12h30 (démonstration de rempotage)

- Atelier floral avec Camille Lecoufle 45min jeudi et dimanche à 14h30 et 17h30 tarif 10€

Animation pour les enfants

Restauration proposée le midi à La Cascade, formule à 19€ (apéritif, plat, dessert) réservation conseillée

Horaires: du jeudi au dimanche 10h30/18h

Tarifs: 8€50 - 6€50 étudiants, demandeurs d'emploi, handicapés - gratuit moins de 7ans

Renseignements: 0 235 236 235