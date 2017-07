21sima Fiera di l'amandula

Plus qu’une rencontre gourmande, cette foire rurale se présente comme un espace de promotion des produits identitaires, de débats et d’information sur les filières d’excellence de Corse et notamment celle de l’amande, qui ne demande qu’à se développer !

Programme de la foire :

SAMEDI 5 AOUT

9h30 : Ouverture

10h : Inauguration officielle avec restitution du projet « à casa di l’amandula »

Echanges sur le thème « Relancer une filière agricole: du rêve à la réalité » avec la participation de Henri Malosse, ancien Président du Comité économique et social européen ; Caroline Tafani, Maitre de conférences, Faculté de Corte ; Emmanuel Maestracci de MOVE.CORSICA

11h 15 : Présentation du livre « La vie, par-dessus tout » de Léo Battesti et séance de dédicaces

Apéritif offert sur le thème « l’amande, une gourmandise sacrément diététique !» animé par Catherine FRADIN, diététicienne avec la participation des producteurs locaux.

Dégustation offerte par l’association des vignerons de Balagne

17h Polyphonies corses dans l’église San Antone Abbate par l’ALBA

18h Ballade gourmande préparer une pâte d’amande maison & Secrets du croquant traditionnel

19h Apéritif musical, chants corses animé par le groupe AMICIZIA

21h30 Tirage au sort pour essayer de gagner un morceau de la pièce montée en croquant

22h Concert de JEAN CHARLES PAPI offert par le foyer rural d’aregno

23h 30 Soirée animée par DJ’FAB

DIMANCHE 6 AOUT

9h30 Ouverture

10h « Innover dans les métiers d’art » par l’Institut National des Métiers d’Art & « Trouver des solutions mutualisées de développement dans les métiers de la création ? » par l’agenza

11h Conférence « le polar dans la littérature corse » - Olivier Collard & les éditions du cursinu

17h Démonstration de danse de quadrille traditionnel par le groupe «OCCHJU A OCCHJU»

18h Ballade gourmande préparer une pâte d’amande maison & Secrets du croquant traditionnel

18h30 Présentation et dédicaces du livre « Aregnu, patrimonii e memorie» en présence des auteurs (L. Castellani, M.L. Marchetti, F. Allegrini, M.J. Paoletti, F. Valery)

19h Apéritif musical, chants corses animé par U gruppu Vogulera

21h30 Tirage au sort pour essayer de gagner un morceau de la pièce montée en croquant

22h Soirée musicale offerte par le foyer rural d’Aregno avec JEAN MENCONI et ses musiciens

- Visites guidées de la commune et de l’église pisane de « la trinité » -

Samedi et dimanche à 9h30 / 15h30 / 17h