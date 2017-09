22 ème fête des légumes oubliés à la Haye de Routot avec France Bleu Normandie

L'automne est là et avec lui, c'est le retour de la Fête des Légumes Oubliés à La Haye-de-Routot.

Programme de la journée

Ateliers pour enfants : découverte nature, jardinage, musique verte, modelage, bulles de savon et à 15 h, atelier pain.

Jardinage: conseils de Gérard Farcy, le jardinier, jeune retraité de France Bleu Normandie, Gérard Mallet (chou de St Saëns) et l'Association Pomologique de Normandie

Cuisine: conseils pour cuisiner légumes et fruits avec Olovier Delacroix, Jacques Thierry, Denis Leblond.

Démonstrations au four à pain, au jardin, au musée du sabot et auprès des artisans présents (vannier, potier, chaumier, râteaux à foin, batons de randonnée...)

Visites: four à pain, jardin, musée du sabot, ifs millénaires.

Expositions: légumes sculptés, personnages géants, champigons et orties.

Jeux pour tous: "quel fruit quel arbre" et jeux normands d'adresse et de "gratte méninges" avec la fédération Jeux et Sports Normands.

Marché avec 70 exposants: graines, plants, légumes, fleurs, produits de bouche, déco jardin...

Forum de livres et auteurs.

Déambulations Jazz, avec l'orchestre des "Papys fous" et orgue de barbarie avec Jean-Luc Guillotin.

Balades botaniques à la découverte des plantes locales. Durée 45 mm, 500 m maxi, sans inscription, rendez vous à l'entrée du jardin à 11h, 14h et 16h30

Conférences-rencontres

11h - Le vinaigre de cidre pour la beauté de la peau, la santé, la conservation des aliments et pour cuisiner... par Bruno Octau, naturopathe, créateur de sirops de plantes.

14h - Astuces pour conserver leégumes et fruits, et recettes pour les cuisiner, par cécile Pinglier-Chéron, formatrice en cuisine végétale

15h30 - La passionnante histoire de nos 'grosses' légumes, par Bernard Boullard, professeur d'Université en retraite active

17h00 - Contes jardiniers de mon "Pot Âgé", par Anne Marchand, historienne, écrivain, conteuse.

Toute la journée, restauration sur place:

Galettes et crêpes de Nicolas Lebreton

Potée ou grillade sous la halles

La brasserie des ifs

Infos pratique:

De 10h à 18h

Entrée 4 €, toutes visites comprises, gratuit pour les moins de 8 ans, 1 € pour les 8 - 16 ans

Informations au 02 32 57 35 74