22e Festival de cinéma español y latino americano

Ce sont 17 films au total, de nationalités diverses –espagnole, argentine, colombienne, uruguayenne… que le public ajaccien pourra découvrir durant ces 8 jours et les 4 séances proposées chaque jour. Du choix donc, et un programme riche et intense en perspective.

Révélation de la compétition

Sur les 17 films projetés, 6 longs-métrages concourront pour le Grand Prix du meilleur film :

- Petra de Jaime Rosales, proposé à la Quinzaine des Réalisateurs du festival de Cannes 2018. La critique avait salué la qualité de l’interprétation de la jeune et talentueuse Bárbara Lennie (Petra) et de la célèbre Marisa Paredes (Marisa).

- Jean-François i el sentit de la vida de Sergi Portabella, un film plein de fraîcheur sur l’adolescence et le sens de la vie quand on a 13 ans. Le réalisateur jongle avec finesse entre comédie et drame, sans jamais tomber dans le pathos.

- _Mi obra maestra de Gastón Dupra_t, une comédie noire argentine sur l’amitié et ses limites entre un artiste farfelu et un acheteur d’art. -

- Candelaria de Jhonny Hendrix Hinestroza. Une plongée dans La Havane des années 1990 avec ce long-métrage primé « Meilleur Réalisateur » par le jury de la Journée des Auteurs à la Mostra de Venise 2017, pour son intelligent message social, ses chaudes couleurs latines et la qualité de ses acteurs.

- Champions (Campeones) de Javier Fesser. Véritable succès, le film a atteint les 3 millions de spectateurs un mois après sa sortie ! Une comédie avec de vrais éclats de rire pour dire que dans la vie on a tous nos handicaps.

- Compañeros (La noche de 12 años). Ce troisième film d’Álvaro Brechner est tiré de faits réels qui se sont déroulés il y a plus de trente ans dans son Uruguay natal.

Comédie, drame, docu-fiction, road-movie revisité… c’est donc une compétition variée qui attend les spectateurs cette année !