22è Festival de la Biographie à Neuville-en-Ferrain

Le festival est toujours bien fréquenté: Près de 50 auteurs vous attendent Salle André MALRAUX la bine nommée.

Ce weekend, Neuville-en-Ferrain prend la plume pour le 22èmeFestival de la Biographie.

Des livres, des auteurs des dédicaces, des forums, des échanges, des puces aux livres, à la salle André Malraux.

50 auteurs seront à votre écoute comme Bernard Ménez , la chanteuse Stone, Bruno CRAS, Jean-Paul Huchon, Joël Favreau, Olivier Biscaye, Jérôme Robert, Nathalie Guibert, Hubert Ben Kemoun, Sophie Dieuaide , entre autres...

Présentation du festival source neuvilleenferrain.fr

Chaque année différent et toujours plus novateur, le festival de la biographie célèbre le livre par : La rencontre avec des auteurs Le festival de la biographie place au cœur du week-end les auteurs qui rencontrent le public lors de forums et séances de dédicaces. Le plaisir des mots Les mots ne sont jamais plus beaux que lorsqu’ils sont partagés par le plus grand nombre. Le public est associé aux plaisirs des mots par la lecture de livres, l’écriture de mémoires… L’invitation à la découverte; Le programme est éclectique : voyage, famille, sujets de société, santé, arts et spectacles… sont abordés pour le bonheur d’un plus grand nombre ! Les rendez-vous jeunesse Rencontres avec des auteurs jeunesse et animations littéraires sont organisées afin de répondre à la curiosité et la gourmandise des plus petits et de leurs familles. La valorisation des maillons de la chaîne du livre Auteurs, éditeurs, bibliothécaires et libraires sont conviés à cette manifestation. La convivialité Le festival de la biographie offre un lieu de vie où les idées sont échangées, les expériences sont partagées en toute convivialité dans le cadre des forums ou lors des instants plus intimes qu’offrent les séances de dédicaces. L’inscription sur le territoire du Nord Le festival de la biographie s’inscrit dans la dynamique culturelle de Lille Métropole et du Département du Nord.