France Bleu Provence est partenaire du 22ème Festival International Choral en Provence du 1er au 31 Juillet 2017 dans une trentaine de villes de la région.

Le 22ème Festival international Choral en Provence traversera une trentaine de villes de notre région. Plusieurs temps forts marqueront cet événement : un concert avec les Voix du fort, une série de 46 concerts d’une sélection de 14 chorales et un grand concert de gala.

Concert gratuit à la Seyne-sur-Mer

Pour la 22éme édition du festival, un concert exceptionnel et gratuit sera organisé à la Seyne-sur-Mer. Le but étant de fournir au public un spectacle de qualité rassemblant de multiples choeurs étrangers venant du Canada, des Etats-Unis, du Danemark, d’Italie, de Suisse et de France. Ce concert qui sera le point culminant de tout le festival permettra la rencontre entre différentes nationalités et différents styles musicaux sur une même scène. Il s’agira avant tout d’un moment de partage entre les différents choeurs et le public. Le samedi 8 juillet 2017 à 21h Parc de la navale à la Seyne-sur-Mer

Festiavle International Choral en Provence

10 Pays seront représentés

Canada : Le Choeur de la Montagne

États-Unis : Bellevue Chamber Chorus

Danemark : Graabrodre chamber choir

Afrique du Sud : Wits Choir

Italie : Florete Flores, Coroseduto, Ita-lie Folk, Choro la gerla di Torino

Bulgarie : Les voix d'Orphée

Espagne : Florete Flores, Coroseduto, Ita-lie Folk, Choro la gerla di Torino

Suisse : Cantus Laetus, Les Califrenzies

France : Ain’tonation et Concentus

République Tchèque : Iuventus Gaude

Festival International Choral en Provence : du 1er au 31 juillet à Marseille (13) / Saint Cannat (13) / Belgentier (83) / Le Muy (83) / Les Arcs sur Argens (83) / Ramatuelle (83) / Signes (83) / Sollies Toucas (83) / Toulon (83) ...