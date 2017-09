22ème festival de la bande dessinée Normandiebulle de Darnétal

Normandiebulle est le premier festival BD de Normandie. Il réunit depuis 22 ans les amateurs et passionnés autour d’expositions, de rencontres et de dédicaces le temps d’un week-end festif ! Cette 22e édition est placée sous le signe du voyage et de la découverte.

Les 23 et 24 septembre ce seront plus de 60 auteurs talentueux, affirmés ou prometteurs, que vous pourrez découvrir sur le festival, sans oublier les stands des libraires où vous pourrez vous aventurer à la recherche d’albums neufs et d’occasion.

Les expositions, animations et ateliers vous permettront de passer un week-end festif et convivial.[

Alfred, invité d’honneur, est un artiste complet : passionné de dessin, d’écriture, de musique et bien sûr de bande dessinée, ses œuvres sont nourries de ses racines italiennes, de ses voyages autour du monde et de son séjour de 3 ans à Venise. Le concours amateur a d’ailleurs pour thème Voyage à l’italienne , l’occasion de laisser libre court à l'imagination !

Plus de 60 événements organisés avant et pendant le festival , plus de 60 auteurs invités (rencontres et dédicaces)

Mickaël Sterckeman, Christophe et Rodolphe Hoyas, Jonathan Garnier, Nicolas Pona, Eddy Simon, Rony Hotin, Jean-Marie Minguez, Jacques Landais...

Voir tous les auteurs

Les albums de tous les auteurs présents seront disponibles sur le stand de la librairie Au grand nulle part.

Normandiebulle 2016 Les bd

EXPOSITIONS:

L'invitation au voyage (grand chapiteau)

Planches du concours amateurs ( petit chapiteau)...

Voir toutes les expositions

INFOS PRATIQUES

Le lieu: Darnétal (76160), Tennis Couverts, allée de la gare

Horaires: De 10h à 18h les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017

Tarif: Journée : 6 € / 4 € - Pass 2 jours : 8 € / 6 € - Gratuit pour les – de 16 ans et les porteurs de la Carte Région