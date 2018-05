3 jours de concerts en bord de mer au Havre et Sainte-Adresse.

Concert d'ouverture: vendredi 18 mai 20h30 Carte blanche à Hugo Lippi

Espace Sarah Bernhardt tarif 15€ et 10€ réservations au 02 32 54 54 05

Scène A: Le Clapotis - Scène B: La petite rade - Scène C: grande scène

Samedi 19 mai:

11h Trio douce ambiance (la Galerne)

14h Multicolor jazz orchestra (scène C)

14h30 Dixie Follows (scène A)

14h30 The Sweet Peppers (scène B)

14h45 Big band junior du conservatoire (scène C)

15h30 Mama Shakers (scène B)

15h45 inauguration (scène B)

15h45 Big band à part (scène C)

16h Clarinet unlimited (scène A)

17h The sweet peppers (scène A)

17h Banjo club (scène B)

17h30 New chocolate dandies et Daniel Huck (scène C)

18h Mama Shakers (scène A)

18h30 Pierre Touquet jazz trio et Gilles Adam (scène B)

19h Clarinet unlimited (scène A)

21h Banjo club (le week-end)

21h30 Jazz Unit Normandie (scène C)

21h30 The sweet peppers (le week-end)

Dimanche 20 mai:

14h Big Band du Labo Jazz (scène C)

14h30 New chocolate dandies (scène A)

15h Clarinet unlimited (scène B)

15h30 Banjo club (scène A)

16h Selmer#607 (scène C)

16h30 bal swing avec Mama Shakers (scène B)

17h Dixie Follows (scène A)

18h 21h30 The sweet peppers (scène B)

18h Trio Etcheberry Pastre Mazetier (scène B)

18h30 New chocolate dandies (scène A)

21h (Espace Sarah Bernhardt)

Concert de cloture: dimanche 20 mai 20h30 The Dime Notes

Espace Sarah Bernhardt tarif 15€ et 10€ réservations au 02 32 54 54 05