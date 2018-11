Rendez-vous les 15, 16, 17 & 18 novembre à Montier en Der

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du 22ème Festival International photo animalière et nature de Montier en Der

Le Festival international de la Photo Animalière et de Nature témoigne d’un lien étroit avec l’environnement et le développement durable. Pour sa 22ème édition, le Festival affirme ses convictions de protection de l’environnement. Lieu d'expositions, de rencontres et d'échanges pour les photographes amateurs et les professionnels comme pour les amoureux de la photo et de la nature.

14 sites d'expositions du festival

7 sites à Montier-en-Der – 52220

1 site à Ceffonds – 52220

1 site à Droyes – 52220

4 sites à Giffaumont-Champaubert – 51290

1 site à Vitry-Le-François – 51300