22ème Forum des Voyageurs à Notre-Dame de Bondeville

Amoureux de voyages, aventuriers dans l'âme, venez rencontrer, échanger avec des voyageurs qui vous montreront leurs films du bout du monde!

Organisé par l'association ABM, Aventure du Bout du Monde, ce forum rencontre chaque année un grand succès.

Pour cette 22ème édition vous pourrez rencontrer Bernard qui revient d'Afghanistan, Alain et Marie qui ont fait l'Australie et l'Ouest Américain, Roland la Birmanie, Régine et Gérard le Bouthan, le Népal et le Tibet, Christine la Corée du Sud, Michel l'Himalaya, Patrick et Yannick l'Iran et Madagascar, Nicolas l'Ile de Shikoku au Japon, ...

Vous découvrirez également l'histoire des Bomb'héros, des pompiers partis faire l'Amérique du Sud à vélo.

Le programme 2019:

Forum des voyageurs ABM76 page 1

Forum des voyageurs ABM76 page 2

Horaires:

Samedi 26 janvier 14h/22h

Dimanche 27 janvier 11h/18h30

Tarifs

Adhérents ABM / (Non adhérents)

soirée 4€ (6€) journée 8€ (10€) week-end 12€ (14€)

Lieu

Salle André Gide

147 route de Dieppe

76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Contact

Michel Lelièvre 06 63 85 46 89

Denis Besnard 06 81 78 81 55