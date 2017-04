22ème Salon Fleurs et Jardins du Vaudreuil

C’est déjà la 22ème édition du Salon Fleurs et Jardins du Vaudreuil qui vous attend durant 3 jours.

Venez profiter de la plus belle présentation de fleurs et de plantes sur un espace environnemental fabuleux de plus de 6 hectares.

Un Salon qui accueille près de 140 exposants avec les meilleurs spécialistes de la filière verte.

Des exposants renommés, venus de toute la France font le succès de ce Salon qui chaque année est un rendez-vous incontournable au printemps pour tous les amoureux des fleurs et des plantes du simple néophyte au collectionneur à la recherche des espèces les plus délicates et rares.

On y découvre notamment des variétés infinies de fleurs exotiques, fleurs pour parterre, plantes aromatiques, plantes méditerranéennes, fleurs miniatures avec bien évidemment la présentation des arbres et arbustes d’ornement, palmiers, arbres fruitiers et une exposition également d’espèces lointaines (asiatiques ou sud-américaines) qui s’adaptent très bien au climat normand.

Les producteurs présents au Salon: horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes sont de véritables artistes, passionnés.

Le salon permet de découvrir les dernières nouveautés dans le domaine de l’outillage de jardin avec des démonstrations gratuites.

Venir au salon: