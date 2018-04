Les 23èmes rendez-vous de la bande dessinée ont lieu les 2 et 3 juin dans la Halle Freyssinet, Gare la Vallée. Des rencontres, des débats, des expositions autour de ZEP, auteur de Titeuf.

Depuis 22 ans, les rendez-vous de la bande dessinée à Amiens rassemblent tous les passionnés de BD. Des rencontres, des débats et des expositions sont au programme. Pour cette édition 2018, plus de 80 auteurs seront présents les 2 au 3 juin tels que ZEP (Titeuf), Zindrou (L'Elève Ducobu) mais aussi Thomas Lavachery et Thomas Gilbert (Bjorn Le Morphir).

Exposition ZEP © Radio France

Les rendez-vous de la bande dessinée sont organisés par l'association "On a marché sur la Bulle" qui est composée de 150 bénévoles et de l'équipe professionnelle. Créée en 1996 pour faire mieux connaître le 9e Art sur le territoire, cet événement rassemble 80 auteurs, 10 000 visiteurs sur le festival et 45 000 visiteurs sur l'ensemble des événements.

Logo "On a marché sur la Bulle" © Radio France

Cette année, les RDV de la BD d'Amiens déménagent

La 23ème édition prendra place dans un tout nouveau bâtiment, un nouveau site "la Halle Freyssinet" du nom de son constructeur Eugène Freyssinet. Un nouvel espace de 7 500 m² ouvert sur la ville et sur les hortillonnages, proche de la gare et par conséquent à 1h20 de Lille et de Paris. Un bâtiment dont le design a été réfléchi : "le sol, les poutraisons béton, les huisseries ne seront donc ni camouflés ni habillés. Bien au contraire, ils participeront à l'aménagement : laissés bruts et bien visibles, ils renvoient à la mémoire du lieu".

Programme complet à retrouver sur le site du festival.