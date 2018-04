Les plantes sauvages: de la ceuillette à la fourchette.

Ateliers pour les enfants: modelage,vannerie, musique verte, pain...

Autour de l'ortie, conseils autour de la cuisine, le textile , la santé et vos questions jardin à Gérard Farcy (ancien jardinier de France Bleu Normandie).

Botaniques: jeu, balades au jardin.

Marché à thème avec 80 exposants.

Pour tous : jeux d'adresse. Initiation à la choule à 13h30.

Conférences:

11H l'ortie , la vache et le bol de lait

13h30 remèdes naturels et populaires à base d'ortie et autre plantes de chez nous

15h depuis les 1er orties folies, notre regard a t'il changé?

Rencontre au jardin à 11h et 16h.

Entrée 4€

Horaires: de 10h à 18h

Infos au 02 32 57 35 75