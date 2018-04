Durant 3 jours, le salon est la plus belle présentation de fleurs et de plantes sur un espace environnemental de plus de 6 hectares.

Plus de 140 professionnels:

Pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, matériel de jardin, décoration, produits du terroir, etc.. viennent exposer leurs savoirs-faire et présenter leurs produits sur un espace d’un hectare. Chaque année, de nouveaux exposants rejoignent le “Salon Fleurs et Jardins”, enrichissant la diversité et assurant toujours plus de découvertes aux nombreux visiteurs.

Sur place, on y découvre notamment des variétés infinies de fleurs exotiques, fleurs pour parterre, plantes aromatiques, plantes méditerranéennes, fleurs miniatures avec bien évidemment la présentation des arbres et arbustes d’ornement, palmiers, arbres fruitiers et une exposition également d’espèces lointaines (asiatiques ou sud-américaines) qui s’adaptent très bien au climat normand.

Animations:

Présentation & Jeux “La Ruée vers le Nord !” “Exploration de la nature vue du ciel !”

Promenade à poneys pour enfants.

Ferme pédagogique rennes, moutons de Soay, chèvres des fossés,chats norvégiens, lapins géants de Boucat, volière royale

Horaires:

Vendredi 14h/19h

Samedi 10h/19h

Dimanche 10h/18h

Tarifs: 5€/ jour puis 2,50€ dès la seconde visite.

Gratuit pour les -15ans

Parking gratuit

Le site du salon Fleurs & Jardins du Vaudreuil