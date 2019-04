24 ème Salon Fleurs & Jardins du Vaudreuil

Venez rencontrer au Vaudreuil plus d’une centaine d’exposants dans un cadre environnemental unique sur plus de six hectares.

Chaque année, ce sont près de 8000 visiteurs qui se rendent au Vaudreuil.

LE VAUDREUIL : CAPITALE NORMANDE DES FLEURS ET DES PLANTES

140 professionnels seront présents: exposants, pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, matériel de jardin, décoration, produits du terroir, environnement, etc..

Vendredi 26 avril 2019

14h : Ouverture du Salon

19h : Fermeture

Samedi 27 avril 2019

10h : Ouverture du salon

10h15 : Inauguration par les officiels

19h : Fermeture

Dimanche 28 avril 2019

10h : Ouverture du salon

18h : Fermeture

Tout au long de ces trois journées, grande ferme : basse-cour, moutons, vache, alpagas, ânes… et promenades à poneys pour enfants.

5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans) - parking gratuit

Un service gratuit pour transporter vos végétaux jusqu’à votre véhicule