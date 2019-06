24ème édition des Monts de la Balle ce weekend à Verrières-en-Forez

Le traditionnel festival de spectacles de rue se déroulera les 8 et 9 juin à Verrières-en-Forez.

Cette 24ème édition se fera sous le thème de l'Océan, le 8 juin étant la journée mondiale de l'Océan.

Pendant la semaine décoration, le comité d'organisation des Monts de la Balle ont été aider de bénévoles pour la mise en couleurs du site du festival. Ce thème, qui donnera une atmosphère festive, aura aussi pour but de "sensibiliser sur la place fondamentale des océans dans notre écosystème et sur l’impact des activités humaines sur ce milieu".

Un festival éco-responsable.

Le thème permettra de renforcer l'action "éco-festival" des Monts de la Balle. L'objectif de cette année sera le 0 déchet et le recyclage du maximum de matières organiques et matériaux réutilisables. Plusieurs dispositifs seront mis en place : le tri sélectif; des gobelets ecocup, des toilettes sèches et la monnaie locale (le Lien).

Programmation IN.

La programmation IN correspond aux artistes et compagnies invités. Leur spectacles ont su retenir l'attention de la commission programmation.

Ils seront 11 cette année, venus de toute la France et de Suisse.

Du théâtre au cirque en passant par la danse, les comédiens, clowns, acrobates animeront ces 2 journées.

IN

Programmation OFF.

Il y a a donc une programmation OFF. Celle-ci correspond aux nouvelles créations ou à des artistes émergents que le festival soutient.

Là aussi, la programmation sera variée puisque c'est 15 compagnies qui se succéderont tous le weekend.

OFF

Le festival ne s'arrête pas aux spectacles, des artisans seront présents sur le marché de la création artisanale.

La trentaine d'artisans vous proposera des produits régionaux : bijoux, vêtements, poterie et céramique, marionnettes, savons, objets en bois, etc…

Enfin, chaque soir, l'ambiance sera musicale au village. Plusieurs groupe de musique seront présents pour rendre le festival encore plus convivial.

Les Monts de la Balle ouvrent le samedi 08 Juin de 14h à 01h du matin et le dimanche 09 Juin de 10h à 01h du matin.

Tarifs