24H du Swing de Monségur !

30ème édition avec France Bleu Gironde du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019

Organisé par l’Office Monségurais de la Culture et des Loisirs, le festival Les 24 Heures du Swing attire depuis 30 ans, chaque premier weekend de juillet dans la bastide de Monségur dans l'Entre-deux-mers, plus de 12 000 passionnés de Swing, New-Orleans, Swing Manouche, Jazz Vocal, Be-Bop, Ragtime, Blues, Hard Bop, Jazz Rock, Salsa... En trois décennies, le festival a gagné une renommée nationale en faisant venir en Gironde les pointures du jazz tout en proposant une manifestation conviviale et familiale. France Bleu Gironde partenaire de l'événement vous offre vos invitations !

Programmation anniversaire !

Au programme pour cette édition anniversaire : Joseph Ganter Trio, Florence Fourcade quartet, le guitariste Christian Escoudé, Laurent Robino Sextet, Eleonor Godfathers, Christian McBride Situation Tribute To James Brown, Crawfish Wallet, Franck Dijeau Big Band et le Monty Alexander Trio. Les 24H du Swing, ce sont aussi des ciné-concerts en partenariat avec le cinéma Eden de Monségur, et des classes jazz, sans oublier une messe swing, dimanche matin, et des dizaines de concerts et d’animations proposés par des groupes dans les ruelles et sur les places de la bastide.

Pour réserver vos billets en ligne, cliquez ICI !