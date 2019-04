24H ROUEN 2019 avec France Bleu Normandie

Championnat du monde motonautique INSHORE, 4 jours de fêtes et d’exploit.

Célébrées chaque année au 1er mai, les 24 Heures Motonautiques de Rouen constituent le plus grand événement d’endurance motonautique au monde, organisé par le Rouen Yacht Club avec la Fédération française motonautique et l’union internationale motonautique. Les meilleurs compétiteurs de plus de 20 nations viennent s’affronter au cœur de la ville de Rouen, autour de l’île Lacroix qui devient le temps des 24HROUEN, la capitale du motonautisme.

Cette année c'est la 56ème édition du championnat du monde motonautique d'endurance.

24H Rouen ce sont des exploits sportifs, exploits techniques, avec des nouveautés en matière de « motorisation propre » .

Liste provisoire des engagés pour l'édition 2019

