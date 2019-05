27e édition des Journées des Plantes d'Albertas à Bouc-Bel-Air

France Bleu Provence est partenaire de la 27e édition des Journées des Plantes d'Albertas du 24 au 26 mai à Bouc-Bel-Air.

Jardins d’exception en Provence, les jardins d'Albertas créés au XVIIe siècle et classés Monument historique, accueillent cette année encore Les Journées des Plantes.

170 exposants sélectionnés.

170 exposants sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs productions présentent leurs immense variété de plantes méditerranéennes et l'art des jardins. Pendant trois jours, les pépiniéristes passionnés délivreront leurs conseils pour fleurir jardins, terrasses et potagers.

Les Journée des plantes d'Albertas du 24 au 26 mai à Bouc-Bel-Air de 9h à 19h.

27e édition des Journées des Plantes d'Albertas les 24, 25 et 26 mai de 9h à 19h