28ème édition de La Limousine André Dufraisse avec France Bleu Limousin

La Limousine est classée parmi les 50 plus belles cyclo-sportives de France et de l'étranger !

1 500 coureurs au départ d’un des rendez-vous cyclistes les plus importants de la région.

Samedi 03 Juin 2017 se déroulera la 28éme édition de la Limousin André Dufraisse, avec 4 circuits au départ de Champs de Juillet à Limoges à 8h :

La Panazolaise : 70 Km

La Haut-Viennoise : 128 Km

La Limousine : 158 Km

La Limousine Challenge : 180 Km

Deux têtes d'affiche pour cette édition

Sylvain Chavanel, champion de France de cyclisme sur route en 2011, six fois champion de France du contre-la-montre, en 2005, 2006, 2008, 2012, 2013 et 2014, vainqueur du Grand Prix de Plouay en 2014 et a remporté trois étapes du Tour de France, en 2008 et 2010. Son frère cadet Sébastien Chavanel est également cycliste professionnel et sera également présent sur cette Limousine André Dufraisse.

Sylvain Chavanel au Critérium de Marcolès 2011 - CC- Laurie Beylier

David Moncoutié, qui a remporté deux étapes du Tour de France, en 2004 et 2005, quatre étapes du Tour d'Espagne en 2008, 2009, 2010 et 2011 et le classement de la montagne du Tour d'Espagne quatre fois consécutivement de 2008 à 2011

David Moncoutié au criterium du Dauphiné en 2012 - CC-Matthieu Riegler

Une course qui porte le nom du "virtuose des sous-bois"

André Dufraisse / année Inconnue - ©La Limousine Cyclo FB

André Dufraisse, coureur Haut-Viennois, tient ce surnom des journalistes sportifs de l'époque (années 50). Il entre dans l'élite des sportifs français les plus titrés du cyclisme international et reste le meilleur cyclo-crossman que la France ait connu.

A sept reprises, il remporte le titre national (1955, 1956, 1958, 1959, 1961, 1962 et 1963) et gagne le championnat du monde cinq années consécutivement (de 1954 à 1958).

L'invitation est lancée !

🚴‍♀️Départ samedi matin de la 28ème édition de La Limousine André Dufraisse au Champ de Juillet #Limoges 👉https://t.co/W7l3GndRQu pic.twitter.com/SdUIieb7lk — Ville de Limoges (@VilleLimoges87) June 1, 2017

Raymond Poulidor, fidèle à La Limousine

La présence de Raymond Poulidor à la Limousine 2016/ André Dufraisse au centre

Parce que c'est une course de qualité, parce qu'elle permet, grâce au parcours mis en place par les organisateurs de découvrir notre belle région, parce qu'elle rassemble des professionnels et des passionnés, parce qu'elle rend hommage à une grande figure du vélo en Limousin..la 28ème édition de la Limousine André Dufraisse est une évènement incontournable !

Rendez-vous Samedi 03 juin à 8h au Champs de Juillet de Limoges pour les départs.

Renseignements :

“La Limousine Cyclo” - 19, rue Turgot - 87350 Panazol / 05 55 31 09 13