2ème édition Laval Virtual Days le 17 janvier 2019 à la Maison de la radio à Paris.

#LV DAYS, Médias immersif : ce qui est fait, à faire ou à prévoir. Cas d'usage, conférences, tables rondes, démonstrations et networking le 17 janvier 2019 à la Maison de la radio à Paris. Inscription gratuite.

Les technologies immersives sont de nouveaux supports aux médias traditionnels, et elles entrainent un questionnement sur le nouveau journalisme.

Avec les nouvelles technologies évoluant de manière constante, il est parfois difficile de suivre ce qui est fait, à faire ou à prévoir.

La diffusion et l’accès à ces technologies sont devenus de nouveaux challenges. Y aura-t-il d’autres technologies, sur quels supports, quels types de contenus ? La réalité virtuelle est devenu LE support pour les médias.. Montrer plus en entrant dans le moment, être immergé dans du journalisme de terrain, livrer un point de vue exceptionnel sur les actualités. Point de vue ou voyeurisme ? Et si l’envers du décors était manipulé pour en faire une fake news ? Toutes ces questions et plus encore seront au centre de nos échanges.

Où ? Quand ?

Maison de la Radio - 116 avenue du Président Kennedy - Paris

Le 17 janvier 2019 de 9h30 à 14h00.

LAVAL VIRTUAL DAYS - MÉDIAS / Programme

9h30 : Accueil + démos

10h00 : Introductions par Jean-Emmanuel CASALTA - Directeur France Bleu et par Béatrice MOTTIER - Présidente Laval Virtual

Jean-Emmanuel CASALTA

Béatrice MOTTIER

10h10 : État de l'art réalisé par Laurent CHRETIEN - Directeur Laval Virtual

Laurent CHRETIEN

10h20 : Cas d'usage FRANCE BLEU

10h35 : Cas d'usage par Victor AGULHON, CEO, TARGO

Victor AGULHON

10h50 : Lecture par Jérémy POUILLOUX, Producteur, LA GENERALE DE PROD

Jérémy POUILLOUX

11h05 : Cas d'usage par Kay MESEBERG, Coordinateur ARTE360 VR, ARTE

Kay MESEBERG

11h20 : Lecture par Chloé JARRY, CEO, LUCID REALITIES

Chloé JARRY

11h40 : Panel

12h15 : Cocktail, Démos & Networking

14h00 : Fin de l'événement

