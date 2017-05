30e Salon Chasse Pêche Nature de St-Gély avec France Bleu Hérault

30e Salon ‘‘Chasse Pêche Nature’’ organisé par l’association ‘Saint-Gély Chasse Pêche Nature’, samedi 3 et dimanche 4 juin avec France Bleu Hérault.

Ce sont plus de 20 000 visiteurs qui se déplacent chaque année au Salon Chasse Pêche Nature. Cette 30e édition mettra plus l’accent sur le volet nature et environnement. Il s’agit de favoriser l’utilisation partagée du territoire par la rencontre et le dialogue entre les représentants de la chasse, de la pêche et des activités de pleine nature. L’événement national a également pour ambition de sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et au respect de la faune et de la flore.

Animation assurée par Joël Avril et Thierry Lefranc (de France Bleu Hérault)

Salon chasse pêche nature St-Gély - France Bleu Hérault

Dimanche 4 juin - 15h Grand spectacle équestre

A l’occasion de son 30e anniversaire, l’association Chasse Pêche Nature proposera un grand spectacle équestre présenté par « Cavals Sud ». D’un niveau international, cet incroyable plateau est monté pour ce jour exceptionnel !

Cavals Sud - France Bleu Hérault

Mais aussi:

Salon St-Gély nouveautés 2017 - France Bleu Hérault

Tout le programme du salon ICI