31ème Festival Arte Flamenco à Mont de Marsan à suivre sur France Bleu Gascogne

Du 1er au 6 juillet, entrez dans l'univers du 31ème Festival Arte Flamenco à Mont de Marsan avec France Bleu Gascogne. Rendez-vous de 18h30 à 19h avec Marie-Cécile Gardey pour découvrir les artistes invités et les coulisses du festival.

Du 1er au 6 juillet, c'est la 31ème édition du Festival Arte Flamenco à Mont de Marsan. Pour vous plonger dans l'ambiance du plus grand festival flamenco hors des frontières Espagnoles, écoutez les émissions de France Bleu Gascogne tous les soirs de 18h30 à 19h. Venez assister aux enregistrements de ces émissions tous les midis place Saint-Roch à Mont de Marsan. Marie-Cécile Gardey y reçoit les artistes du festival.

Crée en 1989 par le département des Landes, le Festival Arte Flamenco de Mont de Marsan a reçu plus de 2000 artistes en 29 ans. Le festival-off attire également près de 15000 personnes en une semaine. Le festival Arte Flamenco se fête et se partage avec les artistes et le public . Il a vocation à transmettre, faire rayonner le flamenco et développer des propositions artistiques croisées : danse, musique, chant, arts visuels, littérature.

Parmi les spectacles phares de cette édition 2019, Carne y hueso, La Compagnie Eva Yerbabuena etc...