L'association "Flobarts des deux caps" organise la fête du bateau " Le Flobart" à Wissant. Au delà d'une manifestation très conviviale, il s'agit de mettre à l'honneur un bateau qui a fait les grande heure de la pêche sur notre Côte d'Opale et qui est aujourd'hui un témoin patrimonial de l'histoire

Depuis 1989, le dernier week-end du mois d'août, rendez-vous à Wissant pour y fêter le flobart, bateau symbole de la Côte d'Opale.

Au pied du Cap Blanc-Nez, Wissant, village de pêcheurs devenu station balnéaire, célèbre le flobart, bateau traditionnel des plages du Pas-de-Calais. C'est l'occasion de faire vivre et découvrir les traditions maritimes de ce littoral.

S'il ne reste aujourd'hui à Wissant, qu'un seul artisan pêcheur utilisant un flobart, de nombreux amateurs continuent de naviguer et de pêcher, pour le plaisir, à bord de ces bateaux.

Le Flobart :

- Association "Flobarts des deux caps"

Le flobart est un bateau d'échouage capable de flotter dans moins de trente centimètres d'eau et utilisé pour la pêche sur la Côte d'Opale de Berck à Calais jusqu'à la fin du xxe siècle, et notamment à Wissant. Avec une proue très large, il peut supporter le choc des déferlantes au moment de son déséchouage. La poupe plate permet à deux hommes de le pousser avec le dos en s'arc-boutant pour le faire glisser sur des rondins posés sur la plage.

- Association "Flobarts des deux caps"

Deux jours de Fête à Wissant samedi 25 et dimanche 26 août.

Animations, défilé, musique et chants marins, artisans ...

Avec le Raoul Band samedi soir

L'association "Flobarts des deux caps" " a été créée en 1999.

Elle mène plusieurs actions :

- sauvegarde de flobarts : l'association reçoit ou achète des flobarts représentatifs des différents constructeurs, matériaux de construction, dimensions ou types de pêche pratiquées. Elle les restaure avec l'aide des communes du littoral et du Parc Régional des Caps et Marais d'Opale, en s'aidant des compétences du Musée de la Marine d'Etaples. - construction de répliques : l'Opale, flobart en bois motorisé, typique des années 1960, et Notre-Dame de la Mer, flobart à voiles de 5,3 m, représentatif des flobarts des années 1910, lancés en 2006 et 2008. - sauvegarde de matériel de pêche, restauration d'une maison de pêcheur, création d'un Musée du Flobart (en projet). - navigation à bord de l'Opale et du Notre-Dame de la Mer, animation de fêtes locales, participation à des rassemblements de vieux gréements. - depuis l'été 2014, l'association propose au public la visite de "La Maison du Pêcheur" située 2, Rue Louis Blanc à Wissant ; reflet d'un intérieur du début du 20° siècle, illuminée et commentée en Français et en Anglais, elle est accessible tous les jours de 14 à 22 heures par un code disponible à l'Hôtel de la Plage à Wissant.

L'association compte une cinquantaine d'adhérents, passionnés du patrimoine maritime local et issus majoritairement des communes au nord de Boulogne : Ambleteuse, Audresselles, Audinghen, Wissant.

Le Notre-Dame de la Mer. Le flobart à voiles Notre-Dame de la Mer est une réplique d'un bateau de 1913 ; long de 5,3 m, gréé en bourcet-malet, ce bateau embarquait un équipage de 5 ou 6 hommes pour pratiquer le "métier de cordes" (lignes de fond) toute l'année. Il a été construit par les ateliers du Musée de la Marine d'Etaples, à partir de plans établis par Bertrand Louf, modéliste et spécialiste des bateaux et de la pêche dans le Boulonnais. Il a été mis à l'eau en 2008. Le Notre-Dame de la Mer a été financé par l'association Flobarts des Deux Caps, avec l'aide du Parc Régional des Caps et Marais d'Opale, de l'Office de Tourisme des Deux Caps et des communes de Marquise, Wissant, Audresselles, Ambleteuse, Tardinghen et Audinghen. Il navigue sur les côtes du Boulonnais, participe aux fêtes locales et aux rassemblements de vieux gréements.