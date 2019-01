31e Festival du cinéma italien de Bastia

Du 2 au 9 février 2019 Le Festival du cinéma italien de Bastia fêtera son XXXI anniversaire. La première édition remonte en effet au mois de février 1988. A l’instar des premières, cette manifestation très populaire, jouera la carte de l’éclectisme avec plusieurs sections consacrées au cinéma mais également à la gastronomie, à l’Histoire et à la musique.

Le traditionnel « Panorama », avec des films en compétition et une section documentaires, nous donnera l’occasion de découvrir les derniers films produits et réalisés en Italie. A cette occasion les réalisateurs ainsi que les acteurs seront présents lors des projections et se feront un grand plaisir de répondre aux questions d’un public toujours plus nombreux et enthousiaste.

La deuxième section intitulée « Ciné Memoria », nous permettra de revoir avec plaisir des grands classiques du 7e art italien. Enfin la troisième section, « Ciné Jeunesse » sera consacrée aux enfants avec la diffusion de films destinés à ce jeune public, qui pourra bénéficier de plusieurs séances scolaires.

Après avoir reçu les plus immenses stars comme CLAUDIA CARDINALE, GINA LOLLOBRIGIDA, ORNELLA MUTI, STEFANIA SANDRELLI et encore NINO MANFREDI, ALBERTO SORDI, ETTORE SCOLA, FRANCESCO ROSI et beaucoup d’autres, le Festival du Cinéma Italien de Bastia s’apprête à accueillir une autre de ces icônes qui rehaussera cette nouvelle édition, mais dont l’identité ne sera dévoilée que quelques jours avant la séance d’ouverture.

Les conférences de l’association Dante Alighieri de Bastia et les rencontres littéraires avec l’association Musanostra viendront enrichir et compléter la programmation ainsi que des spectacles de danse et musique, des expositions d’art et dégustations gastronomiques.

Cette XXXI édition sera pour tous, encore un très grand moment de cinéma.