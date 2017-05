31ème Festival des Veyracomusies du 24 au 27 Mai avec France Bleu Limousin

France Bleu Limousin vous donne rendez-vous du 24 au 27 Mai sur le site du Mas-Martin à Veyrac pour chasser la morosité et chanter, chanter, chanter et découvrir !

Créé en 1987, le festival Les VEYRACOMUSIES propose, sur 4 jours, une aventure festive et conviviale nous invitant au voyage à travers la musique, la chanson, le théâtre de rue, les animations et nous incitant au partage entre public et artistes.

30 ans de belles affiches

Les Ogres de Barback, Enzo enzo et Thomas Fersen venus aux Veyracomusies

De grands artistes sont venus sur le site du Mas_Martin à Veyrac :Enzo Enzo, Thomas Fersen, , Souad Massi, les Wriggles, Les Ogres de Barback, Raul Paz, Pigalle, Volo, Touré Kunda, Emily Loizeau......

Evidemment, cette année va nous offrir encore de grands noms

Yaniss Odua : Plus de 800 concert pour ce show man qui viendra nous délivrer du Reggae francophone. Présentation de son dernier albumsorti en Mars 2017. Un artiste a suivre et à écouter le 25 Mai à la grande salle à 21h00.

Yaniss Odua - ©Yaniss Odua FB

Les Franglaises : Molières pour le meilleur spectacle musical en 2015,un art du pastiche et le sens du burlesque, une ode à la pop à écouter le 26 mai, grande salle à 21h00.

La troupe des Franglaises - ©Les Franglaises FB

François Morel : Chanteur, acteur et homme de radio " rigolo" comme il aime le dire ! "La vie" est le nouvel album de cet artiste fasciné par les rimes. A découvrir le 27 Mai , grande salle à 21h00.

François Morel - @Francois Morel FB

Les Veyraco...c'est aussi les artistes de la région !

Trois Café Gourmands, trio de la Corrèze et Akan Khelen de Limoges .

Trois Cafés Gourmands et Akan Khelen, deux formations du Limousin présentes au Veyracomusies 2017

Sans oublier ...

Du jeudi au samedi, dès le début de l’après-midi, LE OFF, pour petits et grands, qui vous offre des temps pour profiter du site des Veyracos autour d'activités libres : initiation au cirque, plaisir d'entendre des histoires contées, instants de musique dans l’intimité d’une caravane... Et pour prendre l’apéritif, les incontournables Zapéroziks, concerts d’artistes locaux

